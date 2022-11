Allschwil BL: Cold Case Ana Paula – Staatsanwaltschaft setzt Belohnung von 20’000 Franken aus

Ana Paula wurde am 2. September 2006 zwischen sechs und acht Uhr morgens erdrosselt. Der Täter ist bis heute nicht ermittelt worden.

Am 2. September 2006 um sechs Uhr morgens wurde Ana Paula letztmals lebend gesehen. In der Haltingerstrasse 4 in Basel hatte sie seit einigen Tagen Unterschlupf bei einem drogenabhängigen Bekannten gefunden. Um 8.15 Uhr wurde ihre Leiche im Gebiet Senke im Allschwiler Wald nahe der Oberwilerstrasse von einer Joggerin gefunden. Ihre Kleidung fehlte, die Spuren deuten darauf hin, dass Ana Paula erdrosselt wurde. Sie wurde 31 Jahre alt.