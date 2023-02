Cold Case in USA: Seit 45 Jahren vermisster Student gefunden

Seit 47 Jahren suchten die Behörden nach Kyle Clinkscales. Am 19. Februar 2023 dann die Gewissheit: Seine Überreste wurden in seinem Auto gefunden, das in einem Bach lag.

Nach fast 50 Jahren scheint das Rätsel endlich gelöst: Ermittler und Ermittlerinnen haben die Überreste eines 1976 verschwundenen Studenten der Auburn University im US-Staat Alabama identifiziert. Es handelt sich um den 22-jährigen Kyle Clinkscales, der in der Nacht des 27. Januar 1976 zuletzt lebend in einer Bar in seiner Heimatstadt LaGrange in Georgia gesehen worden war. Clinkscales wollte in seinem weissen Ford Pinto zurück zum etwa 56 Kilometer entfernten Campus fahren. Dort kam er aber nie an.