Cold Case: 31 Jahre später brachte das Blumen-Tattoo traurige Gewissheit

Mit der Aktion «Identify Me» will die internationale Polizeibehörde mehrere Cold Cases aufklären.

31 Jahre nach ihrer Ermordung ist klar, dass es sich bei einer in Antwerpen gefundenen Leiche um die Waliserin Rita Roberts handelt.

Deren Familie erkannte in einer BBC-Sendung das Blumentattoo von Rita.

Vor 31 Jahren wurde in Antwerpen eine Frauenleiche gefunden.

Erstmals ist in der internationalen Polizeikampagne «Identify Me» ein bislang unbekanntes weibliches Mordopfer identifiziert worden. Angehörige aus Wales in Grossbritannien konnten eine 1992 in einem Fluss im belgischen Antwerpen entdeckte ermordete Frau identifizieren.