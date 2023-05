Cold Case im Schwarzwald (D): Frauenleiche gibt Polizei Rätsel auf

Am 24. Juli 1997 wurde bei einem Parkplatz bei Todtnau (D) eine unbekannte und teilweise verbrannte weibliche Leiche gefunden. Die Tote lag in einem Erdaushub. Ganz in der Nähe lag eine Bau-Schaufel. «Vermutlich hat die Frau mehrere Tage bis etwa zwei Wochen dort gelegen. Aufgrund der Gesamtumstände ist

von einem Tötungsdelikt auszugehen», wie das Polizeipräsidium Freiburg in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen schreibt.