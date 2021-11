Ticket-Verlosung: Stadion-Gig im Sommer - Coldplay lassen die Schweiz aus – darum schicken wir dich nach Frankfurt

Auf seiner nächsten grossen Tour kommt das Pop-Quartett nicht in die Schweiz – wie praktisch, dass Frankfurt am Main aka Mainhattan nur vier Zugstunden von Zürich entfernt ist.

Darum gehts Coldplay spielen am 2. Juli 2022 in Frankfurt am Main.

Nächstes Jahr touren Coldplay mit ihrer neuen Platte «Music of the Spheres» durch Zentralamerika, die USA und Westeuropa – die Schweiz lässt der Popolymp-Vierer vorerst aus, obwohl er schon seit fünfeinhalb Jahren nicht mehr hierzulande gespielt hat.

Das ist jedoch kein Grund, deine Teardrops zu einem Waterfall (hoi Ohrwurm) werden zu lassen, denn: Wir schicken dich an ihren Stadion-Gig in Frankfurt am Main nächsten Sommer! Chris Martin (44) und seine Mannschaft spielen am Samstag, 2. Juli 2022, live im Deutsche Bank Park.

Drüben auf My 20 Minuten verlosen wir zwei Tickets dafür samt Hin- und Rückreise für dich und deine Begleitung sowie Übernachtung in Mainhattan.

Ziel: Nachhaltigkeit trotz Stadionshows

Nach Deutschland düst du übrigens mit dem Zug, schliesslich hat sich das Quartett für seine nächste Tournee der Nachhaltigkeit verschrieben. Dabei sollen die CO2-Emissionen gegenüber der «A Head Full of Dreams Tour» 2016 und 2017 halbiert werden. Den Rest kompensieren die Briten, indem sie in entsprechende Projekte investieren – so soll die Tour indirekt mehr CO2 einsparen, als sie verursacht.

«Music of the Spheres» ist in der Schweiz Ende Oktober auf Platz zwei der Hitparade eingestiegen – nicht mal der Coldplay-Koloss kommt gegen einen neuen Release von Schlager-Gigantin Helene Fischer (37) an. Neben Selena Gomez (29), We Are King und Jacob Collier (27) sind darauf auch die K-Pop-Obermotze BTS zu hören.

