«Wie spricht man das aus?» - Coldplay verwirrt auf neuem Album mit Emoji-Songtiteln

Die Platte heisst «Music of the Spheres» und beinhaltet zwölf Songs.

Die britische Band Coldplay hat für Oktober ihr neuntes Studioalbum «Music of the Spheres» angekündigt. Eine knapp zweiminütige Hörprobe sowie eine Trackliste haben die vier Männer jetzt schon preisgegeben – und damit ganz schön für Verwirrung gesorgt. Fünf der zwölf Songs haben nämlich Emojis als Liedertitel, namentlich die Planeten Saturn und Erde, drei funkelnde Sternli, ein rotes Herz sowie das Unendlichkeitszeichen.

Fans rätseln nun, wie man die gewöhnungsbedürftigen Titel in Wörter übersetzt. So könnte das Stern-Emoji beispielsweise sowohl als «Stars» als auch «Sparks» – oder sonst etwas – gelesen werden. «Moment mal, wie spricht man das aus?», fragt sich auch diese Twitter-Userin hier.

Andere finden die Idee schlicht und einfach doof. «Falls du jemals eine Erinnerung dafür brauchst, dass du nicht so uncool bist wie du glaubst, denk einfach daran, dass Coldplay existiert», heisst es etwa in diesem fiesen Tweet. Ein weiterer User spasst: «Kann jemand bitte nach Coldplay sehen? Ich glaube, die Hitze macht ihnen zu schaffen.»

Spekulationen über BTS-Collab werden lauter

Die zahlreichen Coldplay-Fans sind trotz der polarisierenden Emoji-Titel absolut aus dem Häuschen. So finden sich unter dem Verkündungs-Tweet der Band haufenweise freudige Kommentare in Grossbuchstaben. Aufregung herrscht derweil auch unter Fans der siebenköpfigen koreanischen Boyband BTS.

Freitag erscheint die erste Single

In einer von Hand geschriebenen Notiz verkündet die Band zudem, dass am Freitag mit «Coloratura» bereits die erste Single des Albums releast werde, eine zweite folge im September. Ausserdem erfahren wir, dass «Music of the Spheres» vom schwedischen Musikproduzenten Max Martin (50) produziert wurde, der schon mit Pop-Grössen wie Britney Spears (39), NSYNC und Taylor Swift (31) zusammengearbeitet hat.