Coldplay zeigen sich in Frankfurt emotional und den Tränen nahe – den Fans gehts gleich

Auf ihrer «Music Of The Spheres»-Welttournee machten die vier Briten am Samstagabend erstmals Halt in Europa. In Frankfurt sorgten sie für eine Achterbahnfahrt der Gefühle.

Coldplay performen ihren Welthit «A Sky Full Of Stars». 20 Minuten

Darum gehts

Ein Konzert für alle

Voller Energie, spürbarer Lust und Leidenschaft starteten Coldplay mit dem passenden Titel «Higher Power» in das erste Europakonzert ihrer «Music Of The Spheres»-Welttournee. «Willkommen, guten Abend», sagte Frontmann Chris Martin (45) in bestem Deutsch zum Publikum und sorgte für Begeisterung. Der komplett ausverkaufte Deutsche Bank Park in Frankfurt bebte von Sekunde eins an. Während ihrer zweistündigen Show kamen die rund 60’000 Fans kaum zum Stillstand. Kein Hit wurde ausgelassen. Von älteren Evergreens wie «Hymn For The Weekend», «Paradise» oder «Viva La Vida» bis hin zum aktuellen Chartstürmer wie «My Universe», der mit einem der K-Pop-Gruppe BTS entstanden ist, oder dem Duett mit Selena Gomez «Let Somebody Go», war alles auf der Setlist zu finden.

Bühnenshow par excellence

Das Bühnenbild konnte sich ebenfalls sehen lassen. Mit zahlreichen runden Screens wurde das Gefühl geweckt, in fremde Welten mitgenommen zu werden. Tanzende Space-Monkeys, haarige Monster und Planeten flimmerten passend zu den Songs über die Bildschirme. Es schien, als habe das Quartett auf nichts verzichten wollen. Schon zum Auftakt flogen die ersten Leuchtraketen in den Himmel. Doch zur Geltung kamen Nebel, Konfetti, Lasershow, Lichter und Feuer erst, als sich die Nacht über das offene Stadion legte. Eines der Highlights: Die Zuschauer wurden mit LED-Armbändern ausgestattet, die passend zur Bühnenshow leuchteten und für stimmiges Ambiente sorgten.

«Magic» in Deutsch

Immer wieder wurden Songs unterbrochen oder kleinere Pausen genutzt, um mit dem Publikum zu kommunizieren. Wie sehr sich die Band für diesen Auftritt vorbereitet hatte, wurde spätestens bei ihrem Song «Magic» klar. «Wenn ihr es Scheisse findet, ladet es nicht auf Youtube hoch. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich», meinte Chris, bevor er und seine Kollegen den Welthit in einer deutschsprachigen Version zum Besten gaben. Doch es gibt offenbar keinen Grund dazu, denn auf der Videoplattform sind nur wenige Stunden nach dem Konzert zahlreiche Ausschnitte dieser Performance zu finden.

Tränen, aus Dankbarkeit und Freude

Auch sonst zeigte er sich von seiner emotionalen Seite. Während er den Song «A Sky Full Of Stars» anstimmte, winkte er nach wenigen Strophen ab und hielt sich die Hände vors Gesicht und kämpfte mit den Tränen. «Wir kommen leider nicht sehr oft hierher», meint er und fügt weiter an: «Ihr seid so super, es macht mich unglaublich glücklich und dankbar, euch alle zu sehen. Was wir im Leben haben ist das Jetzt, also lasst uns diesen Moment geniessen, legt alle das Handy weg und singt mit.» Die Fans feierten ihn für diese Ansage, wurden seinem Wunsch gerecht und liessen sich komplett gehen. Weiter folgte ein Stück für seine Mama, die ebenfalls im Stadion anwesend war. Doch es kamen auch ernstere Themen zur Sprache: So bedankte er sich, dass all die Menschen den Weg zu ihnen gefunden hätten, in der aktuell sehr fordernden Zeit. «Wir haben Covid, wir haben Putin, die Wirtschaft spielt verrückt, die Umwelt leidet und noch vieles mehr.»

Begeisterung bei den Fans

Ob jung oder alt - die Begeisterung ist generationsübergreifend spürbar. «Die Jungs haben sich selber übertroffen. Kaum ein Hit wurde ausgelassen! Ich bin sicher, dass jeder vollumfänglich auf seine Kosten gekommen ist», sagt Loris (23) aus Frankfurt. Für Besucherin Shila (33) und Melanie (36) war es gar «das beste Konzert, das wir je besucht haben. Zeitweise hatten wir vor Freude Tränen in den Augen.» Unter den Begeisterten sind auch die Schweizer zu finden. Extra für den Gig aus dem Bernbiet ist Giacomo (32) angereist: «Es war einfach nur der Wahnsinn. Ein Lied war besser als das andere. Man hat alles gekannt und konnte durchgehend mitsingen.» Chrigu (57) ergänzt: «Chris war unglaublich gut gelaunt und ist auf der Bühne so richtig aufgegangen. Dass man es bei so einem riesigen Publikum schafft, alle mitzunehmen und diese Intimität zu schaffen, ist keine Selbstverständlichkeit.»