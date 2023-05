Coldplay zollt Tina Turner während ihres Konzerts Tribut

Während ihres Konzerts in der spanischen Stadt Barcelona erfuhren die Jungs am Mittwochabend vom Tod von Tina Turner.

Coldplay-Fans erlebten am Mittwochabend emotionale Momente am Konzert der vier Jungs in Barcelona. Während ihrer Show erfuhren Chris Martin (46) und seine Kollegen vom Ableben der Musiklegende Tina Turner. Dieses Ereignis kehrten die Musiker nicht unter den Teppich und unterbrachen ihr Konzertprogramm für einen erinnerungswürdigen Tribut an die verstorbene Musiklegende.