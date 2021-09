«Gar nicht witzig» - Cole Sprouse schockt mit Tierkadaver-Foto auf Instagram

Eine angebliche Make-up-Artistin gibt in den Kommentaren Aufschluss über das schaurige Bild: Es soll sich dabei lediglich um eine Requisite einer bevorstehenden Show handeln.

Darauf posiert der 29-Jährige mit dem Kadaver und strahlt dabei zusätzlich in die Kamera.

Erst vor wenigen Wochen meldeten Fans eines von Cole Sprouses Bildern bei Instagram. Grund: In der Bildstrecke zeigte sich der «Riverdale»-Darsteller mit seiner neuen Freundin, Ari Fournier (23) – was seinen Followerinnen und Follower scheinbar gar nicht passte. Der 29-Jährige wandte sich kurz darauf mit einem Screenshot des verbannten Posts an seine Fans: «Die Kinder sind verrückt geworden.»