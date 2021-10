Streamingstarts Oktober 2021 - Colin Kaepernick kämpft mit Netflix-Serie gegen Rassismus

Der Trailer zu «Colin in Black and White».

Ausserdem veröffentlicht der Streamingdienst die Vorgeschichte zu «Army of the Dead».

Colin Kaepernick will mit einer Netflix-Serie Aufmerksamkeit für Rassismus schaffen.

«Colin in Black and White»



Nun widmet Netflix dem Footballer eine Serie: «Colin hat eine Diskussion über Rassismus und Gerechtigkeit angestossen, die weitreichende Folgen hatte», sagt die Showrunnerin Ava DuVernay («When They See Us») in einem Pressestatement. Colins Geschichte habe viel zu sagen über Identität, Sport, Protest und Widerstandsfähigkeit.