Collonge-Bellerive GE: Wegen Brand in Spital mussten 19 Patienten evakuiert werden

Am Donnerstagabend wurde der Genfer Brand- und Rettungsdienst (SIS) zu einem Spital in Collonge-Bellerive GE gerufen.

In einem Genfer Spital ist ein Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.

«Von meinem Haus aus habe ich die Flammen nicht gesehen, aber viele Feuerwehrleute und zahlreiche Krankenwagen heranfahren sehen», beschreibt ein Nachbar gegenüber «20 Minutes» den Brand am frühen Donnerstagabend in einem Spital in Collonge-Bellerive GE.