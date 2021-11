Nachfolge geklärt : Colm Kelleher wird neuer VR-Präsident der Grossbank UBS

Nachfolger von Axel Weber wird der Ire Colm Kelleher. Der 64-jährige war während Jahrzehnten für den Finanzdienstleister Morgan Stanley tätig.

Kelleher arbeitete von 1989 für Morgan Stanley und wurde 1996 zum Managing Director gewählt. Während seiner mehr als 25-jährigen Tätigkeit bei Morgan Stanley war Kelleher in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig und verfügt laut dem Bretton-Woods-Komitees über umfangreiche Erfahrungen auf den Kapital- und Wertpapiermärkten. Er verliess das Unternehmen 2019. Kelleher promovierte in Geschichte an der Universität Oxford und qualifizierte sich als Wirtschaftsprüfer bei Arthur Andersen & Co.