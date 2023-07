Formel 1: Daniel Ricciardo übernimmt bei Alpha Tauri für Nyck de Vries

Daniel Ricciardo (34) steht unmittelbar vor einer Rückkehr ins Formel-1-Cockpit. Der Australier soll schon übernächstes Wochenende in Ungarn den Platz von Nyck de Vries (28) bei Alpha Tauri einnehmen, wie mehrere niederländische Medien berichten. Der achtfache GP-Sieger hatte nach Ende der vergangenen Saison seinen Platz bei McLaren verloren und war zuletzt als Ersatzfahrer bei Red Bull angestellt. Nun kommt er beim Tochter-Team zum Comeback in der Königsklasse des Motorsports.

Für Alpha Tauri ist es bislang eine Saison zum Vergessen. In den bisherigen zehn Saisonrennen hat das Team aus Faenza erst zwei mickrige WM-Punkte eingefahren und liegt auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung. De Vries steht in seinem ersten Jahr als Stammpilot neben Williams-Rookie Logan Sergeant als einziger Fahrer noch ohne einen einzigen WM-Zähler da.

Ricciardo debütierte 2011 für HRT in der Formel eins. Nach zwei Jahren bei Toro Rosso wechselte er auf die Saison 2014 hin zu Red Bull und fuhr in seinem ersten Jahr gleich seine ersten drei GP-Siege ein. 2019 folgte der etwas überraschende Abgang zu Renault. Die vergangenen zwei Saisons fuhr er an der Seite von Lando Norris für McLaren. Seinen letzten Sieg feierte der Publikumsliebling 2021 in Monza.