Zwei Jahre nach Operation – Comeback nach Hirntumor – Barça-Frauen feiern gegnerische Spielerin

Es war ein Schock, als Virginia Torrecilla nach Kopf- und Rückenschmerzen die Diagnose bekam, dass sie im jungen Alter von 27 Jahren an einem Hirntumor leidet. Schnell akzeptierte die Mittelfeldspielerin von Atlético Madrid ihre Situation und liess sich nur zwei Monate nach der Diagnose operieren. Im Anschluss an die erfolgreiche Operation begann sie dann gleich mit der Chemotherapie. Ein Jahr später, also während dem ersten Lockdown, besiegte die Offensivspielerin den Krebs und kehrte bereits im März 2021 ins Aufbautraining.