«RTL Samstag Nacht-Star» : Comedian Mirco Nontschew stirbt mit 52 Jahren

Grosse Trauer um den deutschen Star-Komiker Mirco Nontschew. Sein Manager bestätigte seinen Tod.

Die Sendung «RTL Samstag Nacht» machte ihn zur Legende. Nun ist der Comedian Mirco Nontschew verstorben. Das schreibt die «Bildzeitung». Erst vor Kurzem habe Nontschew eine neue Staffel der Sendung «Lol – Last one laughing» abgedreht, die im Frühjahr hätte ausgestrahlt werden sollen. Er spielte in diesem Format an der Seite von Hazel Brugger (27) und Michelle Hunziker (44). Auch wirkte Nontschew in seiner Karriere in mehreren Filmen zusammen mit Otto Waalkes (73) mit.