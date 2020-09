Im August wollte Comedian Johnny Burn in einer Bank in Luzern ein weiteres Konto eröffnen. Dort sagte ihm eine Angestellte am Schalter: «Es tönt ein bisschen rassistisch. Sie sehen nicht wie ein Schweizer aus und ihr Name tönt auch nicht schweizerisch.» Aus diesem Grund brauche sie eine ID oder einen Pass von ihm; sein Fahrausweis könne aus diesen Gründen für eine Kontoeröffnung nicht akzeptiert werden. Burn wusste jedoch, dass der vorgelegte Führerausweis genügte und er teilte ihr dies auch mit: «In der Folge liess ich mich von der Angestellten nicht nach Hause schicken, um das verlangte Dokument zu holen, nur weil ich eine Hautfarbe habe, die nicht ihren Vorstellungen eines Schweizers entspricht.»