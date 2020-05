«Haus des Geldes ide Schwiiz»

Comedian Zeki landet Viral-Hit mit Netflix-Sketch

Der Basler Internetstar Zeki Bulgurcu hat sein «bisher grösstes Projekt» veröffentlicht. Viele bekannte Schweizer Gesichter sind mit dabei.

Es ist Zekis bisher aufwendigste Produktion

Der neueste Comedycoup von Internetstar Zeki Bulgurcu ist laut ihm sein bisher grösstes Projekt. Der Basler Comedian hat diesen Monat bereits zwei Sketches zur Netflix-Krimi-Serie «Haus des Geldes» veröffentlicht. Am Dienstag folgte nun der aufwendig produzierte dritte Teil. «Ich bin ein grosser Fan der Serie, und daraus ist dann die Idee entstanden, etwas Witziges damit zu basteln – stets mit dem Link zur Schweiz», so Zeki gegenüber 20 Minuten.

Viele bekannte Gesichter sind mit dabei

In seiner Sketchreihe namens «Haus des Geldes ide Schwiiz» kommen einige bekannte Gesichter aus der Schweizer Comedylandschaft vor, so etwa die Comedians Bendrit Bajra, Rash Junior, Ivan Spataro und Tiktokerin Kabee. Im zweiten Teil waren zudem Ex-Bachelorette Andrina Santoro und Model Taylor Brumann als Geiseln zu sehen.

Im Finale stossen nun auch Andrinas Freund Kenny und «The Voice of Switzerland»-Gewiner Remo Forrer dazu. «Ich habe eigens Leute ausgewählt, die ich in diesen Rollen gesehen habe und mit denen ich mich auch auf einer persönlichen Ebene verstehe», so Zeki.

Der Dreh hat sechs Stunden gedauert

Es wird keine Fortsetzung geben

Zeki nennt den dritten Teil seiner Reihe das Finale. Ob es jedoch so was wie eine zweite Staffel geben wird?

«Ich glaube nicht, aber dafür habe ich wieder neue Videoprojekte in der Pipeline.» Darunter dürften auch weitere Seriensketches sein. Der Comedian verrät nur so viel: «Ich habe einige Lieblingsserien. Mal schauen.»