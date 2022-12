Comedians aus dem Publikum retten Vorführung

Bei der Show des Illusions-Künstlers Leo am Humorfestival in Arosa kam es fünf Minuten nach Showbeginn zu einer technischen Panne.

Schreckensmoment am Humorfestival Arosa: Die Organisatoren hatten Promis aus der ganzen Schweiz zur Vorstellung des Illusions-Künstlers Leo mit der “Anti-Gravity Show” eingeladen, als nach nur fünf Minuten Programm das Licht auf der Bühne nicht mehr anging. Nach einigem Hin und Her kam ein sichtlich nervöser Frank Baumann auf die Bühne und versuchte verzweifelt, Zeit zu gewinnen, als plötzlich ein Mann aus dem Publikumsraum auf die Bühne kletterte und Frank das Mikro abnahm: Der Flachwitz-Comedian mit australischen Wurzeln, Rob Spence, übernahm kurzerhand das Programm, damit sich der künstlerische Festivalleiter weiter um die technische Problemlösung kümmern konnte. Das war zwar weit weniger poetisch als das, was das Publikum erwartet hatte, aber so rührend als Geste der Solidarität, dass die Leute begeistert klatschten zu Spences Witzen über Spucke, Schleim, Aborigines und Appenzeller.