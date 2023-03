Cartoon-Fashion: Die Mode treibt 2023 die Täuschung mit Kleidung auf die Spitze

Bist du oft in der virtuellen Welt unterwegs?

Pixel auf dem Runway

Stücke wie der Pixel-Pullover sehen zwar aus, als stammen sie direkt aus dem Videospiel, sind aber tatsächlich zum Tragen gedacht. Täuschend echt wirkt der Pullover dank 3-D-Saum. Loewe zeigt für diese Saison weitere Pieces dieser Art: Für ein Paar Statement-Pumps nimmt sich das Luxushaus ein Beispiel an Minnie Mouse .

Kylie Jenner ist eine der Ersten, die Loewes Comic-Schuhe an den Füssen trägt, allerdings in Schwarz.

Minnie Maus trägt rote Pumps im Comic-Stil immer mal wieder in Film, Fernsehen und wie hier im echten Leben.

Erinnern dich diese Schuhe von Loewe auch an eine gewisse Disney-Maus?

Für Herbst und Winter bleibt Loewe weiterhin im Land von Spielzeug und Pixel. An der Paris Fashion Week schickt das Modehaus einige Models in einem Hemd über den Laufsteg, das die Illusion eines Puppen-Outfits erweckt.

Hinter dem Hemd verbirgt sich keine Programmierkunst, sondern ein Meisterwerk des Mode-Handwerks. Das Piece wurde nahtlos aus Leder gefertigt und ergibt so den Eindruck, als würde es sich um ein Stück aus Barbies Garderobe handeln.

Auch Prada enthüllt für die kommende Saison voluminöse Accessoires, wie Taschen im Puffer-Stil, die an den Comic-Look erinnern.

Auch das Schuhwerk wird verspielt

Das Künstlerkollektiv MSCHF setzt auch auf Stücke wie aus der digitalen Welt und ging kürzlich mit riesigen roten Stiefeln viral, die an die Manga-Figur Astro Boy erinnern.

Nicht nur High-Fashion-Labels zeigen jetzt Entwürfe, die auch an digitalen Avatars zu finden sein könnten. Red Wing Shoes ist eigentlich für robuste Arbeitsschuhe bekannt, doch zur Feier des «Mario»-Films lässt das US-Label die Schuhe unseres liebsten Klempners Realität werden.

Darum sind Comic-Entwürfe jetzt ein Thema

Auch die «Vogue» findet, dass Models und Kleidung von Loewes Runway-Show aussehen «wie fleischgewordene Avatare aus einer virtuellen Welt.» Ähnlich wie bei anderen maximalistischen Stilrichtungen wie Kid- oder Clowncore finden sich auch in der aktuellen Cartoon-Fashion nostalgische Referenzen.

Therapeutin Dafna Kronental sieht in diesen maximalistischen Looks auch eine Möglichkeit, vor der Ernsthaftigkeit des Erwachsenenlebens zu fliehen. Im Gespräch mit «Harper’s Bazaar» erklärt die Psychologin: «In einer Zeit, in der ‹Erwachsensein› bedeutet, dass man sich mit existentiellen Fragen über den Zustand unseres Planeten auseinandersetzen muss, ist die Tendenz, Kleidung zu tragen, die ein Gefühl der Verspieltheit hervorruft, eine sinnvolle Art der Bewältigung.»