Kinostarts Mai 2021 - Coming-of-Age-Film zeigt Intimität im Rollstuhl

Sarah Spale spielt in einem Schweizer Drama eine Forellenzüchterin.

In einem Drama wird Jason Segel als bester Freund zum Begleiter in den Tod.

«Lovecut»

Sexting, Nächte, die im Club durchgetanzt werden, Intimität im Rollstuhl: In «Lovecut» verstricken sich die Geschichten von sechs Jugendlichen in Wien.

Da ist das Paar, das Geld damit machen will, sich beim Sex zu filmen. Oder Alex (Valentin Gruber), dessen Skype-Date Momo (Melissa Irowa) nicht weiss, dass er im Rollstuhl sitzt.

Das Duo hinter dem Film

Es ist ein Einblick in eine intensive Lebensphase der Gen Z, die vom Experimentieren und Grenzen Ausloten geprägt wird.

Sex ausserhalb von Hollywoodfilmen

Die Charaktere in «Lovecut» wollen sich nicht unbedingt binden, Tinder-Matches sind schnelllebig: «Was diese Generation, wie auch schon andere davor prägt, ist die Vorstellung, alles haben zu wollen: Liebe und gleichzeitig Freiheit und Freunde; Drogen und gleichzeitig gesund sein», sagt Estañol in einem Pressestatement.



Sie erklärt: «Wir hatten sehr stark das Bedürfnis einen Film zu machen, wo offen geredet und gezeigt wird, wie Liebe und Sexualität heutzutage von den Jugendlichen erlebt wird. Wir wollten auch die Idee von Sex, wie sie in Hollywoodfilmen gezeigt wird, entmystifizieren.»