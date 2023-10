«Die Erinnerungen an den Krieg kommen sofort hoch»

Serbien wird vorgeworfen, mit Militär in Richtung Kosovo vorgerückt zu sein. Präsident Aleksandar Vucic streitet das ab.

Die drohende Eskalation im Kosovo beschäftigt auch die serbische und die kosovarische Diaspora in der Schweiz. Gespräche über die Hintergründe des Konflikts werden schnell politisch, viele Serbinnen und Serben kritisieren die mediale Berichterstattung.

Verwandte fürchten sich vor erneutem Krieg

Viele Leser und Leserinnen mit Verwandtschaft im Kosovo zeigen sich besorgt angesichts der zugespitzten Lage in ihrer Heimat . Die Familienmitglieder vor Ort fürchten sich vor einem erneuten Krieg zwischen Serbien und dem Kosovo .

«Für meine albanische Familie im Kosovo ist die Situation sehr schlimm.», sagt I.G. (28) zu 20 Minuten. Vor allem seine Grossmutter werde emotional, wenn sie in den Nachrichten höre, dass vermehrt serbisches Militär an den Grenzen stationiert werde. «Die Erinnerungen an den Kosovokrieg kommen sofort hoch, die Angst vor einem erneuten Kriegsausbruch ist gross.»