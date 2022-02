Kampf Gegen Food-waste – Community rettet drei Tonnen Knoblauch vor Entsorgung

Auch die 20-Minuten-Community beteiligte sich an der Rettungsaktion. Nach einem Videobeitrag zum Thema klingelte das Telefon im Laden des Gmüesgarten ununterbrochen, wie Simon Weidmann, Mitgründer des Start-ups, sagt. Kiloweise wurden Päckchen mit Knoblauch gepackt und in die ganze Schweiz verschickt. Ein Service, welcher der Gmüesgarte eigentlich nicht anbietet: «Es war ziemlich stressig, hat aber Spass gemacht. Der grosse Aufwand hat sich nun definitiv gelohnt.»

Rettungsaktion wird zur Win-Win-Situation

Nächstes Projekt schon in Planung

Der Kampf gegen Food-Waste geht für den Gmüesgarte weiter: «Wir sind derzeit mit einer Person in Kontakt, welche alte Getreidesorten anbaut und noch 14 Tonnen Mehl übrig hat, für die sie keine Abnehmer findet», so Weidmann. Allenfalls wird der Gmüesgarten auch hier wieder eine Rettungsaktion in die Wege leiten und das Mehl in Päckchen verschicken, kündigt Weidmann an.