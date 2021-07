Neuer Nati-Coach gesucht - Community will Jogi Löw als Nati-Trainer – wen gibt es sonst noch?

Petkovic verlässt die Nati. 20 Minuten

Darum gehts Vladimir Petkovic wird neuer Coach von Bordeaux.

Heisst: Der Schweizerische Fussballverband muss nun einen neuen Coach suchen.

Wer wird der Nachfolger des Tessiners?

Nach dem Abgang von Vladimir Petkovic braucht der Schweizerische Fussballverband (SFV) bis Ende August einen neuen Nationaltrainer. Denn: Bereits im September geht es weiter mit der WM-Quali. Und so sucht der SFV erstmals seit acht Jahren einen neuen Coach. Es ist eine neue Aufgabe für den Präsidenten Dominique Blanc, den Direktor Pierluigi Tami sowie den Generalsekretär Robert Breiter. Sie alle mussten, seit sie ihr Amt inne haben, keinen neuen Nati-Trainer suchen.

Die Frage, wen sie für dieses Amt auswählen, beschäftigt die Schweizer Fussball-Fans. Zu sehen ist das etwa bei der 20-Minuten-Community. Bei der Umfrage, wer Nachfolger von Petkovic werden soll, gaben über 33’000 Menschen ihre Stimme ab. Am meisten Stimmen bekam Ex-Weltmeister-Coach Jogi Löw, erhielt er doch 29 Prozent. Union-Coach Urs Fischer folgt dahinter mit 20 Prozent.

Doch welche Namen sind noch im Umlauf? Wir geben eine Übersicht, wer es noch werden könnte.

Urs Fischer

Urs Fischer wird wohl nicht Nati-Coach werden. imago images/Matthias Koch

Beginnen wir bei dem Mann, der auf Platz zwei landete: Urs Fischer. Seit drei Jahren steht der Zürcher an der Seitenlinie von Union Berlin. Er tut das mit derart grossem Erfolg, dass er bei einigen Clubs Begehrlichkeiten weckt. Auch beim SFV, das ist kein Geheimnis. Aber auch wenn ein Grossteil der 20-Minuten-Community Fischer gerne als Nati-Coach sehen würde, wird das wohl nicht passieren. Einerseits verlängerte der 55-Jährige zuletzt seinen Vertrag bei Union vorzeitig bis 2023. Andererseits soll er gemäss dem «Kicker» dem SFV eine Absage erteilt haben. Nicht verwunderlich. Bereits im Interview mit «20 Minuten» sagte er zuletzt: «Nati-Trainer ist für mich zurzeit kein Thema.»

Jogi Löw

Kommen wir zum 61-jährigen Mann, den sich die 20-Minuten-Leserinnen und Leser sehnlichst wünschen. Jogi Löw, der Mann, der Deutschland 2014 zum Weltmeister-Titel führte. 29 Prozent wünschen sich den Deutschen als Nati-Coach. Klar ist: Diese Lösung wäre nahezu eine Sensation. Denn auch wenn er mit Deutschland zuletzt nicht zu überzeugen wusste, Löw ist ein Coach, der sein Handwerk versteht. Viele Fussball-Fans werden sich beispielsweise noch an den 7:1-Sieg der Deutschen an der WM 2014 gegen Brasilien erinnern. Ob es auch eine realistische Möglichkeit ist, einen Weltmeister-Trainer für die Nati zu gewinnen? Das wird sich zeigen. Ein Pluspunkt für die Schweiz: Der 61-Jährige wohnt im Raum Freiburg, unweit der Schweizer Grenze . Und Löw hat auch Erfahrung im Schweizer Fussball. Seine letzten drei Stationen als aktiver Profispieler waren Schaffhausen, Winterthur und Frauenfeld zwischen 1989 und 1995.

René Weiler

René Weiler hat viel Erfahrung. Martin Meienberger/freshfocus

Der 47-jährige Weiler hat viel Erfahrung. Er stand bei verschiedenen Clubs im Ausland unter Vertrag, arbeitete in Nürnberg, Anderlecht oder bei Al Ahly. Mit dem belgischen und dem ägyptischen Verein holte er jeweils den Meistertitel. Weiler ist ein moderner Coach mit viel Selbstvertrauen. Nicht immer kommt seine Art gut an. Mit dem FC Luzern hatte er keinen grossen Erfolg, die Beziehung hielt nicht lange.

Lucien Favre

Viele 20-Minuten-Leserinnen und Leser wünschen sich den Ex-Dortmund-Coach Lucien Favre als Petkovic-Nachfolger. Doch auch wenn das der Wunsch von vielen ist: Es wird wohl nicht passieren. «Lucien Favre und ich haben in diesen Tagen viele Anfragen von Journalisten erhalten. Aber wie es Lucien bereits am letzten Freitag erklärt hat, wird er in diesem Sommer keine Mannschaft übernehmen – das gilt auch für die Schweizer Nationalmannschaft», führte sein Agent Payot anfangs Woche aus.

Arsène Wenger

Wird Arsène Wenger der neue Nati-Coach? imago/Uk Sports Pics Ltd

Kommt der ganz grosse Name? Wie der «Blick» schreibt, befindet sich Arsène Wenger im Kreis der Favoriten. Wenger ist einer der erfahrensten Trainer in Europa. Der 71-Jährige trainierte 22 Jahre lang Arsenal. 2018 hörte er auf. Am Ende seiner Karriere stand er 828 Mal in der Premier League an der Linie, 208 Mal in der Champions League. Derzeit steht er bei der Fifa als Direktor für globale Fussballförderung unter Vertrag.

Marcel Koller

Als Hitzfeld als Nati-Trainer aufhörte, wollte der SFV Koller als Coach haben. Doch der damalige Wunschkandidat sagte ab, erfüllte seinen Vertrag als Trainer von Österreich. Und jetzt? Nun die Lage, sie ist anders. Der 60-jährige Koller trainiert derzeit keinen Verein und hätte Zeit. Das Problem: Koller lässt einen ganz anderen Fussball als Petkovic spielen. Während der neue Bordeaux-Coach stets offensiv spielen liess, präferiert Koller einen eher defensiveren Fussball.

Raphael Wicky – eine Walliser Lösung

Wicky arbeitet derzeit in den USA. imago images/Icon SMI

Raphael Wicky ist Trainer bei Chicago Fire. Davor arbeitete der 44-Jährige als Basel-Coach, schaffte mit den Baslern eine grandiose Champions-League-Saison. Dann wurde er nach einem schwachen Saisonstart entlassen. Wicky steht aber für einen offensiven Fussball, der zur aktuellen Nati passen würde. Aber klar ist: Die Wahl des 44-Jährigen wäre eine Überraschung.

Mauro Lustrinelli

Der 45-Jährige wäre die interne Lösung. Zuletzt führte der Tessiner die Schweizer U-21-Nati erstmals seit 2011 an eine EM-Runde. In dieser war zwar bereits nach der Vorrunde Schluss – einen guten Job machte er dennoch. Lustrinelli hat noch nicht viel Erfahrung als Coach, daher müssen sich die Verantwortlichen bei ihm wohl fragen: Ist er reif genug, um die Schweiz an einem Turnier zu coachen?

Pierluigi Tami

Tami ist derzeit Nati-Direktor. Wird er nun auch Coach? Urs Lindt/freshfocus

Wie Lustrinelli wäre Pierluigi Tami eine interne Lösung. Klar, Tami ist der Nati-Direktor und daher eher unwahrscheinlich. Dennoch. Es kann natürlich sein, dass das Wahl-Gremium um SFV-Präsident Dominique Blanc, Direktor Fussballentwicklung Patrick Bruggmann, SFL-Vertreter Heinrich Schifferle und Tami findet, dass der 59-Jährige die beste Lösung ist für die Nachfolge Petkovics. Tami wäre schon nach Hitzfeld gerne Nati-Coach geworden. Das ist kein Geheimnis. Zudem spielten einige der aktuellen Nati-Stars bereits unter Tami in der U21. Sowohl Tami wie auch Lustrinelli wären auch kurzfristige Lösungen, um für die Qualifikation zur WM in Katar Ruhe zu haben. Nicht viele Trainer werden so kurz vor dem Saisonstart ihren Club verlassen für die Nati.

Ein Trainer aus der Super League?

Ja, auch in der Super League gibt es geeignete Kandidaten. Zum Beispiel Peter Zeidler (St. Gallen), Fabio Celestini (Luzern) oder Alain Geiger (Servette). Zeidler steht auf und neben dem Platz für etwas Mitreissendes. Celestini lässt sich seine Idee für offensiven Fussball nicht nehmen, zuletzt gewann er mit dem FCL den Schweizer Cup. Und Geiger? Der Mann geniesst derzeit eine grosse Akzeptanz und leistet bei Servette einen wunderbaren Job. Doch wie bereits erwähnt, ob ein Trainer nun nach dem ersten Spieltag der neuen Saison den Club für die Nati verlässt, ist fraglich.

Alex Frei, Ludovic Magnin oder Murat Yakin

Murat Yakin zeigte als Basel-Coach gute Leistungen, führte den FCB in den Halbfinal der Europa League. Daniela Frutiger/freshfocus

Wenn es einer dieser drei Männer wird, wären wohl viele Schweizer Fussball-Fans überrascht. Allesamt sind zwar verdiente Nati-Spieler, doch ist einer von ihnen bereit für den Job als Nationalmannschafts-Coach? Magnin konnte als Zürich-Coach nicht langfristig überzeugen. Alex Frei zeigt bei Wil, dass er sehr gut mit jungen Spielern arbeiten und sie stetig besser machen kann. Doch wie funktioniert seine Art und Weise mit Stars wie Granit Xhaka oder Xherdan Shaqiri? Murat Yakin zeigte als Basel-Coach gute Leistungen, führte den FCB in den Halbfinal der Europa League. In Moskau scheiterte er jedoch. Beim FC Schaffhausen zeigt Yakin einen soliden Job.