Nach Erpressungs-Angriff - Comparis bezahlt Lösegeld an Hacker

So sah die Webseite des Vergleichsdienstes Anfang Juli aus.

400’000 Dollar Lösegeld gefordert

Wie Comparis nach dem Cyber-Angriff am 7. Juli mitteilte, forderten die Cyber-Kriminellen ein Lösegeld in der Höhe von 400’000 Dollar, zahlbar in Kryptowährung. Ob man sich bei Comparis auf diesen oder einen tieferen Betrag geeinigt hat, möchte Kuhn nicht sagen: «Aus Sicherheitsgründen können wir dazu keine weiteren Angaben machen.» Unklar bleibt, ob allfällige gestohlene Kundendaten vor einer kriminellen Verwendung sicher sind: «Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht.»