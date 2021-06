Register-Wirrwarr - Comparis warnt vor Ärzten ohne Lizenz

Ärztinnen und Ärzte ohne kantonale Berufslizenz könnten einfach den Kanton wechseln und blieben so unentdeckt.

Der verschuldete Arzt, der sich in seinem Haus verschanzt hatte und anschliessend das Leben nahm, sorgte im Mai für grosse Schlagzeilen. So flog auch auf, dass er trotz Entzug der Berufslizenz vor über einem Jahr einfach weiter arbeitete.

Medizinerinnen und Mediziner ohne Berufsausübungsbewilligung gibt es nur wenige in der Schweiz, wie der Vergleichsdienst Comparis mitteilt. Allerdings sei eine transparente Information schwierig einzusehen, weil es zwei Ärzte-Register vom Bundesamt für Gesundheit gebe. Diese seien teilweise nicht identisch, nicht aktuell und unvollständig.

«Das kann für Patientinnen und Patienten gefährlich werden», warnt Comparis-Gesundheits-Experte Felix Schneuwly. Denn eine kantonale Sanktion gilt nicht für die ganze Schweiz. So gibt es Personen, die problemlos in anderen Kantonen praktizieren. Und wer nicht mehr selbstständig praktizieren darf, kann einfach unter Aufsicht einer Ärztin mit gültiger Bewilligung arbeiten, auch wenn es die eigene Lebenspartnerin ist.

Ärzteverzeichnis mit Bewilligungsnachweis

Der Vergleichsdienst bietet ein eigenes Ärzteverzeichnis mit den Daten des BAG. In der Profilbox der Medizinerinnen und Mediziner sehen Nutzer sowie Nutzerinnen nun die Info, ob ein Bewilligungsentzug stattgefunden hat oder hängig ist. «Patientinnen und Patienten brauchen die vollständige Information über den Status der Ärztinnen und Ärzte. Nur so können sie bei der freien Arztwahl ihren Teil der Verantwortung wahrnehmen,» so Schneuwly.