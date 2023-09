Concept CLA Class: Mercedes zeigt, wie ihr künftiges Einstiegsmodell aussehen soll

An der IAA Mobility in München, die noch bis zum 10. September dauert, hat Mercedes mit der Präsentation der neuen modularen Plattform MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) das nächste Kapitel seiner Elektrifizierungsstrategie vorgestellt. Der Unterbau wird das Fundament künftiger Elektro-Einstiegsmodelle der Marke, die 2024 mit grosser Reichweite und Hochleistungs-Computer auf den Markt kommen werden. Mit dem Concept CLA Class hat der Hersteller die neue Plattform für den Messeauftritt reizvoll eingekleidet, um zugleich einen konkreten Ausblick auf Design und Innenraum der kommenden Fahrzeugfamilie zu geben, die aus mindestens vier Mitgliedern bestehen wird – geplant sind zusätzlich ein Shooting Brake und zwei SUV.

800-Volt-Architektur

Primär ist die Plattform für E-Autos gedacht, doch darauf können auch Modelle mit Verbrennungsmotor aufgebaut werden. Die Stromer sollen dank neuer 800-Volt-Architektur und einem in vielen Punkten auf Effizienz getrimmten Fahrzeug künftig bis zu 750 Kilometer Reichweite bieten – Mercedes sieht einen Verbrauchswert von 12 kWh pro 100 Kilometer als realistisch. Langstreckentauglichkeit verspricht ausserdem der Onboard-Lader der kommenden MMA-Serienfahrzeuge, denn dieser soll mit bis zu 250 kW Strom in die Akkus jagen. So lassen sich 400 Kilometer Reichweite in 15 Minuten nachtanken.