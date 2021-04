2014 gewann der Sänger mit der Ballade «Rise Like a Phoenix» den «Eurovision Song Contest».

Mit diesem Look wurde Conchita Wurst aka Thomas Neuwirth (32) vor sieben Jahren weltbekannt.

Jetzt wurde bekannt: Der «Rise Like a Phoenix»-Sänger ist Markenbotschafter für Rihannas Lingerie-Brand.

In einer Reihe von Instagram-Posts zeigt sich der «Eurovision Song Contest»-Gewinner in verschiedenen Looks des Brands wie etwa einem hellblauen Ensemble mit Strapsen, einer weissen Spitzenkorsage oder einem Catsuit mit Tiger-Print und Po-Cutouts.