Conference League: Das sagt Heiko Vogel, Coach des FC Basel

Darum gehts Am Donnerstag trifft der FC Basel auswärts auf Fiorentina.

Es ist das Hinspiel im Halbfinal der Uefa Conference League.

Das sagten Trainer Heiko Vogel und Captain Fabian Frei vor dem Abflug.

Die Frage liegt nahe: Kann man den Frust aus dem Skandal-Spiel vom Sonntag in positive Energie ummünzen? «Klar», meint Captain Fabian Frei vor dem Abflug nach Florenz. Etwas Extra-Motivation gegen einen nominell stärkeren Gegner wie Fiorentina könne nicht schaden. Aber: «Das Team ist so oder so bis in die Zehenspitzen motiviert». Auch, weil es gegen den ehemaligen FCB-Knipser Arthur Cabral geht, der 2022 für rund 16 Millionen Franken vom Joggeli zur Fiorentina gewechselt war.

«Eine Frohnatur neben dem Platz, eine Furie, sobald er den Rasen betritt», lacht Frei. Und: «Ehrlich gesagt hätte ich ihn lieber noch im eigenen Team, als ihn als Gegner zu haben.» Interimstrainer Heiko Vogel ergänzt: «Der hat für ihn viele Tore geschossen.» Dies dürfe er auch gerne bei Fiorentina machen. Aber: «Nicht am Donnerstag, und nicht in einer Woche.»

So etwas werde nicht toleriert

Vogel will die negative Energie vom Sonntag hinter sich lassen. Auf Frust zu bauen, sei der falsche Ansatz. Vogel: «Es ist klar, dass wir so etwas nicht tolerieren, ich will das in einem Fussballstadion nicht sehen, das ist unentschuldbar.» Man habe das am Montag mit der Mannschaft besprochen, eine interne Strafe für Taulant Xhaka werde derzeit noch geprüft. Und: «Tauli ist ein wichtiger Spieler für die jungen im Team, setzt Zeichen und rüttelt wachen», so der Deutsche. Aber jeder Mensch mache halt Fehler.

Dennoch stellt er klar: «Der Frust ist da.» Der Auslöser sei und bleibe der fragwürdige Penaltyentscheid: «Wäre da anders entschieden worden, wäre alles andere nicht passiert.» Das Team müsse trotzdem in der Lage sein, die Heissblütigkeit zu kanalisieren. Vogel: «Das gilt auch gegen einen italienischen Gegner, der bekanntermassen mit allen Wassern gewaschen sein wird.»

«Wahrscheinlich der VAR»

Einig ist sich Vogel mit seinem Captain bezüglich der Favoritenrolle am Donnerstag: «Wir gehen klar als Aussenseiter in diese Partie.» Das habe bisher so gut funktioniert. Die Fiorentina sei ein taktisch gut eingestelltes Team, das sehr variabel auftritt. Und: «Uns erwartet ein schwieriges, von Taktik geprägtes Spiel.» Aber die beiden Partien gegen Nizza hätten sein Team inspiriert, dass sie starke Team bewältigen können.

Underdog in Europa, Grossclub in der Liga: Ist das auch der Grund, weshalb der FCB diese Saison im Europacup so viel besser abschneidet als in der Super League? «Nein», holt Vogel zu einem Wortspiel aus, «der Unterschied liegt wahrscheinlich beim VAR, der in der Conference League einfach besser ist.»

Alle Bebbi dabei – Goalie-Problem bei Fiorentina

So oder so: Gegen die «Viola» (ab 21 Uhr live auf 20min.ch) braucht der Europa-League-Halbfinalist von 2013 (gegen Chelsea) frische Beine. Schliesslich gehören die Basler zu den Dauerbrennern in Europa (siehe Box unten). Während sich Taulant Xhaka mit seiner Mega-Sperre in der Liga nun zu den Dauerverletzten gesellte, ist er in Florenz mit von der Partie. Vogel: «Für mich ist die Sache insofern gegessen, als dass er morgen spielen darf.» Selbes gilt auch für diverse angeschlagene oder rekonvaleszente Spieler.

So etwa Fabian Frei, der einen Einsatz am Donnerstag nicht ausschliesst. Der Coach: «Es sind alle auf der Reise mit dabei und ausser Arnau Comas womöglich einsatzbereit.» Ganz anders sieht es beim Gegner aus: Star-Goalie Salvatore Sirigu musste während des Abschlusstrainings mit Verdacht auf eine schwere Verletzung weggetragen werden. Stellvertreter Pietro Terracciano hat Fieber.

FCB ist Dauerbrenner in Europa 36 Spiele wird der FC Basel Ende Saison in der Super League bestritten haben. Dazu kommen fünf Partien im Schweizer Cup – und mindestens 20 internationale Einsätze. Was heisst mindestens? Allenfalls kommt ja mit dem Final der Conference League noch ein 21. Spiel hinzu. Zusammengerechnet werden die Bebbi in der Saison 22/23 so entweder 61 oder 62 Mal aufgelaufen sein. Die grosse Zahl ist unter anderem auf die drei überstandenen europäischen Qualifikationsrunden zurückzuführen. Bei einem solchen Wert mithalten können nur die beiden Königsklasse-Halbfinalisten Manchester City und Real Madrid. Die Cityzens kämen bei einer Final-Quali auf 61 – die Königlichen auf 62.

