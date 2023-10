Die Szene des Spiels

Die Schlüsselfigur

Das bessere Team

Das Tribünen-Gezwitscher

Es braucht immer zwei für Gezwitscher – und zwei aufs Mal waren am Donnerstag in grossen Teilen des Letzigrund-Stadions schwer zu finden. Die Tessiner tragen ihre Heimspiele in der Gruppenphase im Zürcher Exil aus, wo kaum Fans der Luganesi die Spiele verfolgen. Immerhin: Brügge brachte rund 2000 Anhänger mit. Mit ein paar wenigen anderen sorgten sie dann doch eher für eine für einen Europa-Abend unwürdige Stimmung.

Die Tore

Die Tabellensituation

Servette mit erstem Punkt

Während sich Lugano also weiter mit einer allfälligen K.o.-Phase in der Conference League auseinandersetzen darf, könnte sich auch Servette dorthin retten. Dank des ersten Tors in der Europa-League-Gruppenphase holen sich die «Grenats» auswärts bei bei Sheriff Tiraspol den ersten Zähler und liegt nun punktgleich mit dem direkten Gegner, aber dem besseren Torverhältnis, auf Gruppenrang 3, der zur K.o.-Phase in der Conference League berechtigen würde. Das Genfer Tor erzielte Enzo Crivelli (41.).

So gehts weiter

Lugano empfängt am Sonntag Meister YB (16.30 Uhr). In der Conference League gehts am 9. November mit dem Rückspiel in Brügge weiter (21.00 Uhr). Servette spielt in der Liga ebenfalls am Sonntag – dann ist Luzern zu gast (16.30 Uhr). Am 9. November folgt in der Europa League das Heimspiel gegen Sheriff (18.45 Uhr).