Conference League: Luzern scheitert an Hibernian

Der schottische Vertreter Hibernian bedeutet Endstation für den FCL in der Quali zur Conference League. Im Rückspiel in Luzern gibts ein Unentschieden.

Hier kassiert Luzern das 2:2 Der FCL scheitert in den Playoffs zur Conference League am schottischen Vertreter Hibernian.

Die Szene des Spiels

In der 74. Minute liess sich FCL-Verteidiger Burch von Hibernians Youan abkochen. Der Luzerner monierte ein Foulspiel statt weiterzuspielen. Boyle verwertete die Vorlage von Youan zum 2:2, was nach dem 1:3 im Hinspiel das Luzerner Out in der 3. Quali-Runde der Conference League bedeuten sollte.

Die Schlüsselfigur

Élie Youan. Der ehemalige St. Galler sorgte mit seinem Tor (10. Minute) für einen frühen Luzerner Dämpfer. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte der Hibs-Stürmer für die Vorentscheidung, als er das 2:2 von Boyle auflegte.

Die bessere Mannschaft

Trotz mehr Spielanteilen wirkte es nie, als würden die Luzerner die grosse Wende mit allen Mitteln erzwingen wollen. Hibernian nutzte die wenigen gebotenen Chancen eiskalt aus.

Das Tribünen-Gezwitscher

Viel Dusel für den FCL nach einer halben Stunde. Der pfeilschnelle Boyle entwischte nach einem hohen Ball der Luzerner Abwehr, kurz vor dem Strafraum brachte der zurückeilende Beloko den Stürmer zu Fall. Der griechische Schiedsrichter Diamantopoulos entschied etwas überraschend auf Weiterspielen. In der Schlussphase hatten die Luzerner dafür Pech, als ihnen ein Hands-Penalty vorenthalten wurde.

Die Tore

10.’ | 0:1 | Burch lenkte den Schuss von Youan unhaltbar ins eigene Tor ab.

16.’ | 1:1 | Meyer scheiterte am starken Hibs-Goalie Marshall, Kadak verwertete nach Zuspiel von Villiger im zweiten Versuch.

67.’ | 2:1 | Joker Ademi nach einer Ecke per Kopf.

74.’ | 2:2 | Boyle ging im Rückraum vergessen und schob ein.

Der Ausblick

Für den FC Luzern bedeutet die 3. Quali-Runde zur Conference League Endstation. Während sich Hibernian auf das Playoff-Duell gegen das grosse Aston Villa vorbereitet, muss der FCL am Sonntag in der ersten Cuprunde zum FC Winkeln aus der 2. Liga.