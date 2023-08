Conference League Qualifikation live: Hibernian – Luzern

Der FCL startete gut in dieses Duell und bestimmte das Geschehen über weite Strecken. In der Anfangsphase war insbesondere Teddy Okou kaum zu stoppen und wirbelte die Abwehr der Hausherren immer wieder durcheinander. Der 25-Jährige wurde mehrfach von Jashari in Szene gesetzt, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Hibernian-Keeper Marshall. Da Beloko als Scheibenwischer vor der Abwehr lange einen ausgezeichneten Job machte, musste Loretz erst in der 42. Minute gegen Boyle eingreifen, tat dies aber souverän. Nach einer kurzen Schwächephase legte Luzern kurz vor der Pause wieder einen Zacken zu. Da der Schuss von Pius Dorn kurz vor der Pause noch von einem schottischen Bein über den Kasten gelenkt wurde, steht es nach 45 Minuten 0:0. Der FCL verdient sich dieses Resultat, könnte sich in der zweiten Halbzeit aber durchaus noch für einen starken Auftritt belohnen. Wir bleiben dran!