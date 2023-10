Die Szene des Spiels

Die 61. Minute. Beim Stand von 0:2 aus Sicht der Luganesi sah Besiktas-Verteidiger Valentin Rosier die Gelb-Rote Karte. Es war der Startschuss zu einer längst fälligen Aufholjagd der Tessiner – und der Beginn einer Märchenstunde. 3:2 lautete das Resultat am Ende in einem der Hexenkessel von Istanbul (114 Dezibel wurden gemessen). Wahnsinn!

Die Schlüsselfigur

Das bessere Team

Die Stimmen

Das Tribünen-Gezwitscher

Die Tore

90’| 2:3 | Eigentor Eric Bailly . Der erfahrene Ivorer in der Besiktas-Abwehr wurde von Anto Grgic angeschossen und lenkte den Ball per Kopf ins eigene Tor ab.

Der Ausblick

Lugano empfängt am Sonntag Servette (14.15 Uhr), das am Donnerstagabend bei der Roma antreten muss. Weiter in der Conference League geht es für die Tessiner am 26. Oktober mit dem Spiel in Zürich gegen Club Brügge (18.45 Uhr).