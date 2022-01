Ostschweizerin ganz vorne – Confiserie-Pärchen holt bei RTL den zweiten Platz

Das Confiserie-Paar Vanessa Schnyder und Patrick Beereuter sind am Sonntag im Finale der RTL-Show «Master of Sweets» angetreten.

Am Sonntag waren die St. Gallerin Vanessa Schnyder (30) von der Confiserie Roggwiller und ihr Partner Patrick Beereuter (27) von der Confiserie Honold noch ein letztes Mal bei der Fernsehshow «Master of Sweets – Die fabelhafte Welt der Zuckerbäcker» auf RTL zu sehen. Im Finale sind sie gegen zwei Teams angetreten und haben um den Sieg gekämpft.

«Endlich können wir über alles reden»

Dem Confiserie-Paar gehe es momentan sehr gut. Sie seien sehr erleichtert, dass sie nun endlich über alles reden können. Die beiden sollen viele Rückmeldungen erhalten haben. «Enorm viele Leute haben sich gemeldet und haben grosses Interesse gezeigt», so Schnyder. Frühere Arbeitskollegen und -innen sowie auch Leute, die sie zuvor nicht kannten, hätten sich gemeldet, was sie sehr schön fanden.

Besonders gerne blickt das Paar auf die Momente nach dem Dreh zurück. Beim gemeinsamen Nachtessen mit den anderen Kandidaten haben sie jeweils alles Revue passieren lassen und sich ausgetauscht. «Wir stehen noch in Kontakt mit den anderen Teams und es sind tolle Freundschaften entstanden», sagt Schnyder. Die vielen Erfahrungen und Eindrücke müssen die beiden erst einmal verdauen. Vorerst würden sie daher an keiner weiteren TV-Show teilnehmen.

Zukunftspläne haben die beiden aber durchaus. «Momentan absolviere ich die höhere Fachprüfung als Betriebsleiterin in Zürich und Luzern», sagt Schnyder. Danach wolle sie wieder zurück nach St. Gallen in die Confiserie Roggwiller. Patrick Beereuter wolle die Prüfung zur Mitarbeiterführung bald in Angriff nehmen und halte die Augen für weitere Wettbewerbe offen, an denen er sein Können unter Beweis stellen kann. «Mal schauen, was sich noch so ergeben wird», sagt Schnyder.