18 Kilogramm Butter, 23 Kilogramm Mehl und über 900 Eier – die Menge der Zutaten der Zuger Kirschtorte, die die Confiserie Speck in Zug Anfang Jahr bei einem Weltrekordversuch hergestellt hatte, ist riesig. Auch rund 100 Liter Kirschlikör wurden im Monsterdessert verarbeitet. Daraus stellte die Confiserie eine 241 Kilo schwere Torte mit vier Metern Durchmesser her – es sollte die grösste der Welt sein.

Am Montag bestätigte nun Guinness World Records in London offiziell: Es war tatsächlich die grösste Zuger Kirschtorte, die jemals hergestellt wurde. bei der Confiserie freut man sich: «Das spornt uns gerade in dieser schwierigen Zeit zu weiteren Höchstleistungen an», sagt Peter Speck von der Confiserie.