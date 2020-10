Explodierende Covid-Fälle : Contact-Tracer haben die Kontrolle verloren

Die Corona-Aufspürer sind vielerorts überlastet: Der Kanton Zürich sucht die Kontaktpersonen von positiv Getesteten nicht mehr selbst.

Die kantonalen Contact - Tracer können vielerorts die explodierenden Covid-Fälle nicht mehr bewältigen. So können Ansteckungsketten nicht mehr unterbrechen werden. Das Tracing-Team des Kantons Zürich etwa ist derart überlastet, dass der Kanton die Verfolgung der Infektionsfälle und die Alarmierung möglicherweise angesteckter Kontaktpersonen den Betroffenen selbst überlässt. Das bestätigt Lina Lanz, Sprecherin der Zürcher Gesundheitsdirektion, gegenüber der « SonntagsZeitung » : «Die Indexfälle informieren ihre Kontaktpersonen und wirken so aktiv mit.»

In vielen Kantonen sind nur 10 bis 20 Prozent der neu angesteckten Personen zum Zeitpunkt des positiven Tests bereits in Quarantäne gesetzt worden. Damit ist klar: Das Contact - Tracing funktioniert nicht mehr. Die Berner Epidemiologin Nicola Low sagt: «Damit Ansteckungsketten unterbrochen werden können, braucht es eine grössere Effizienz. Die Rate, jener die schon in Quarantäne sind, wenn die Infektion bestätigt wird, muss auf 80 Prozent erhöht werden.»