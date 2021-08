Notfalls kommt die Polizei - Contact-Tracern schlägt am Telefon Unverständnis, Wut und Hass entgegen

Viele seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befinden sich derzeit in einer Erholungsphase. Mit den steigenden Fallzahlen kehrt jedoch auch immer mehr Personal an den Arbeitsplatz zurück.

Es finden Festivals statt, Grossgruppen speisen zusammen im Restaurant, an kaum einem Ort müssen sich Besucherinnen und Besucher noch registrieren: Schweizerinnen und Schweizer geniessen die Covid-Freiheiten derzeit in vollen Zügen. Wegen steigender Fallzahlen fürchten Experten bereits eine nächste Welle. Auch Johannes Martz, seit einem Jahr operativer Leiter des Contact Tracings des Kantons Bern, hat ein ungutes Gefühl, wenn er auf die aktuellen Zahlen blickt. Während sein Betrieb im Winter mit über 200 Angestellten auf Hochtouren lief, befinden sich die Contact-Tracerinnen und -Tracer derzeit in einer Erholungsphase: «Viele sind in den Ferien und gönnen sich eine Auszeit.» Mit den steigenden Fallzahlen kehrt nun auch immer mehr Personal zurück an den Arbeitsplatz. Der Job sei alles andere als ein Zuckerschlecken: «Wenn wir anrufen, dann setzen wir Menschen fest, wir isolieren sie. Das hat natürlich einen gewaltigen Einschlag und stimmt nicht mit dem Freiheitsgedanken von allen überein.»