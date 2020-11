1 / 8 Die Baselbieter Contact-Tracer benachrichtigen vorerst nur noch positiv getestete Personen über den Befund. Deren Kontakte klappern sie nicht mehr ab. Im Bild: Contact-Tracer von Basel-Stadt. KEYSTONE Wer sich das Coronavirus eingefangen hat, wird vom Contact-Tracing angewiesen, seine Kontakte selbst zu benachrichtigen. Per E-Mail erhalten Sie alle relevanten Informationen, damit Sie entscheiden können, welche Ihrer Bekannten und Freunde Sie nun in Quarantäne schicken müssen. KEYSTONE Der Kanton Baselland weist zusammen mit dem Nachbarkanton Basel-Stadt die tiefste Inzidenz der Schweiz aus, und die Neuinfektionen sind inzwischen leicht rückläufig. In Basel-Stadt wird das Contact-Tracing bei vergleichbarer Fallzahl aufrechterhalten. KEYSTONE

Der Krisenstab des Kantons Baselland hat am Montagabend die Öffentlichkeit über eine «Fokussierung beim Contact-Tracing» orientiert. Diese bedeutet eine Abkehr vom eigentlichen Contact-Tracing, denn Kontakte von positiv Getesteten werden per sofort nicht mehr benachrichtigt und in Quarantäne geschickt. Benachrichtigt werden nur noch die Personen mit positivem Befund.

Der Kanton setzt damit voll auf das Prinzip Eigenverantwortung. Personen, die sich das Coronavirus eingefangen haben, werden vom Contact-Tracing angewiesen, ihre Kontakte selbst zu benachrichtigen. Per E-Mail erhalten sie alle relevanten Informationen, damit sie entscheiden können, welche ihrer Bekannten und Freunde sie nun in Quarantäne schicken müssen. Wobei es in der Verlautbarung des Krisenstabs wörtlich heisst, dass die Kontaktpersonen «sich in Quarantäne begeben können».

Die Strategie-Änderung wird mit den hohen Fallzahlen begründet. «Ein vollumfängliches Contact-Tracing kann seit einigen Tagen nicht mehr gewährleistet werden», heisst es in der Mitteilung des Krisenstabs. Dabei weist der Kanton Baselland zusammen mit dem Nachbarkanton Basel-Stadt die tiefste Inzidenz der Schweiz aus, und die Neuinfektionen sind inzwischen leicht rückläufig. In Basel-Stadt wird das Contact-Tracing bei vergleichbarer Fallzahl aufrechterhalten.

Schnelltests an Schulen und Altersheimen

Die Baselbieter fokussieren sich dafür auf die Begleitung von Institutionen wie Schulen und Pflegeheime. Dort sollen auch die neuen Antigen-Schnelltests zum Einsatz kommen, wenn sogenannte «Umgebungsabklärungen» gemacht werden. Die Schnelltests sollen auch für Triagen in Spitälern mit Notfallstation angewendet werden.