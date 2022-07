Viererfeld Bern: Containerdorf für Flüchtlinge ist fertig – nächste Woche ziehen 100 Ukrainer ein

Die Bauarbeiten für die erste Container-Wohneinheit im Viererfeld Bern sind nach drei Monaten offiziell abgeschlossen. Am 11. Juli, kaum eine Woche später, sollen die ersten Ukrainerinnen und Ukrainer einziehen. Bis zu 1000 Flüchtlinge sollen bei Bedarf im Containerdorf untergebracht werden – vorerst dürfen jedoch erst 100 Personen rein. In den kommenden Wochen müssen vorerst «Abläufe erprobt und laufend optimiert werden», so die Stadt Bern. Zwei weitere Wohnblöcke sollen in den nächsten vier Wochen fertiggestellt und bezugsbereit sein. Weitere Wohnblöcke erhalten nur bei Bedarf eine Innenausstattung und dienen bis auf Weiteres als Reserve.