Bangladesch: Containerlager brennt nach Explosion lichterloh – mindestens 49 Tote

In vielen Containern sollen Chemikalien enthalten gewesen sein, der Brand wütete auch am Sonntag noch. Unter den Toten sind auch Feuerwehrleute, über 300 Leute wurden verletzt.

Laut örtlichen Medien war die Erschütterung der Explosion auch vier Kilometer entfernt noch spürbar.

Ein Grossbrand in einem Containerlager in Bangladesch hat mindestens 49 Menschen das Leben gekostet. Mehr als 300 weitere wurden nach Angaben von Feuerwehr und örtlichen Medien verletzt. Einsatzkräfte bemühten sich am Sonntag, den Brand nahe der Hafenstadt Chittagong unter Kontrolle zu bekommen.

Das Feuer im BM Inland Container Depot, einem niederländisch-bangladeschischen Joint Venture, brach am Samstag gegen Mitternacht aus. Vorausgegangen waren Explosionen in einem Container mit Chemikalien. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Zahlreiche Explosionen

Unter den Todesopfern seien mindestens fünf Feuerwehrleute, sagte Main Uddin, Generaldirektor von Feuerwehr und Zivilschutz des Landes. Weitere 15 Feuerwehrleute würden wegen Brandwunden behandelt. Nach der ersten Explosion hätten sich zahlreiche weitere ereignet, während sich das Feuer ausbreitete, sagte Uddin. Sprengstoffexperten des Militärs seien herbeigerufen worden, um die Feuerwehr zu unterstützen.

Die Zahl der Todesopfer stieg bis zum Sonntagnachmittag auf 49. Ministerpräsidentin Sheikh Hasina äusserte sich entsetzt über das Unglück und ordnete Massnahmen zur angemessenen medizinischen Versorgung der Verletzten an.

Örtlichen Medienberichten zufolge waren die Detonationen noch in vier Kilometern Entfernung zu spüren. Viele der Container in dem Lager sollen Chemikalien enthalten haben. Das Lager fertigt Waren für den Im- und Export ab und liegt etwa 20 Kilometer vom wichtigsten Seehafen des Landes in Chittagong entfernt.

Immer wieder verheerende Unglücke

In Industriebetrieben in Bangladesch ist es in der Vergangenheit immer wieder zu tödlichen Unglücken gekommen. Beobachter zählen Korruption und eine laxe Umsetzung von Sicherheitsbestimmungen zu den Ursachen. Beim schwersten derartigen Unglück in Bangladesch kamen 2013 beim Einsturz der Nähfabrik Rana Plaza bei Dhaka mehr als 1100 Menschen ums Leben.

In der wichtigen Textilbranche, in der landesweit etwa vier Millionen Menschen beschäftigt sind, haben sich die Sicherheitsbedingungen nach massiven Reformen nicht zuletzt als Reaktion auf die Katastrophe von Rana Plaza inzwischen gebessert. Experten zufolge müssten andere Branchen aber nachziehen.

