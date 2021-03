Schiffsingenieurin Julianne Cona fotografierte die steckengebliebene MV Ever Given von ihrem Arbeitsplatz aus.

400 Meter lang, 59 Meter breit misst die MV Ever Given – eigentlich kein Problem, um den Suez-Kanal zu passieren, ausser man läuft auf Grund und steht quer. So geschehen am Dienstag auf der wichtigen Handelsroute zwischen Mittelmeer und Rotem Meer. Das mit Containern voll beladene Schiff ist im Suez-Kanal stecken geblieben. Ihr Heck schien an der Westmauer festzustecken. Der Bug berührt die östliche Mauer des Kanals, wie aus Daten von MarineTraffic.com hervor ging. Für die Mitarbeiter auf den nachfolgenden Schiffen bedeutet dies nur eines: warten.