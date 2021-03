Ever Given : Containerschiff im Suezkanal freigelegt

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff Ever Given ist nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden. Ab wann der Suezkanal wieder für die internationale Schifffahrt frei sein wird, ist noch unklar.

Das im Suezkanal auf Grund gelaufene Containerschiff Ever Given ist nach einer tagelangen Blockade freigelegt worden. Das 400 Meter lange Schiff sei wieder in schwimmenden Zustand gebracht worden und werde gesichert, teilte der maritime Dienstleister Inchcape Shipping am frühen Montagmorgen mit.