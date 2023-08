Content Creators: Das sind die Nominierten für den Smile Swiss Influencer Award

Es ist wieder Zeit für die Smile Swiss Influencer Awards. Die nominierten Content Creators stehen fest und das Online-Voting ist eröffnet. Auch dieses Jahr hoffen bekannte Grössen wie Joung Gustav (28), Mimoza Lekaj (27) und Kris Grippo (20) auf eine der begehrten Auszeichnungen. In den insgesamt neun Kategorien, bestehend aus «Entertainment», «Lifestyle», «Fashion», «Beauty», «Music», «Sport», «Travel», «Food» und «Family», kannst du noch bis zum 17. September für deine liebsten Social-Media-Stars abstimmen. Eine Übersicht aller Nominierten findest du in der Bildstrecke oben.

Falls du selbst von einem Award träumst und am 14. Oktober in «The Hall» in Zürich an der Preisverleihung dabei sein willst, kannst du dich als aufstrebende Influencerin oder Influencer durch die Teilnahme an diversen Brand-Challenges bis am 30. September für den Newcomer-Award qualifizieren.