Giorgio Contini erklärt die GC-Krise: «Spreche kein Japanisch, Chinesisch oder Koreanisch»

Im Gespräch mit 20 Minuten erläutert Trainer Giorgio Contini, wie der Grasshopper Club Zürich in den Tabellenkeller gerutscht ist. Und wie er wieder rauskommt.

2:4 gegen Basel: Am Sonntag fuhr GC die fünfte Niederlage in Serie ein. Video: blue

Darum gehts GC befindet sich in einer regelrechten Krise.

Die letzten fünf Spiele gingen allesamt verloren.

Trainer Giorgio Contini analysiert die Situation.

«Ich bin gleich aus dem Loch», sagt Giorgio Contini, als im Gespräch mit 20 Minuten kurz die Verbindung abbricht. Sekunden später ist das Funk-Problem behoben. GC aus dem Tief der vergangenen Wochen zu befreien, dürfte derweil etwas länger dauern. Mindestens so lange wie die Nati-Pause. In dieser will der 48-Jährige «intensiv, ruhig und besonnen mit dem Team arbeiten». Fokus: Standards. Schliesslich kassiert GC seit der Winterpause viel zu viele Tore nach ruhenden Bällen.

Beim 2:4 gegen Basel waren es deren drei, auch in Luzern verlor man wegen eines Eigentores nach einem Freistoss. «Wir stellen teilweise um von Raum- auf Manndeckung», kündigt Contini an. Schliesslich hätte man mit den Winterabgängen von Toti Gomes (1,87 m), Djibril Diani (1,95 m) und Leonardo Campana (1,88 m) viel Physis und Lufthoheit verloren.

«Erfahrung auf zwei Spieler verteilt»

Zuletzt fünf Niederlagen in Folge, nur noch fünf Punkte Polster auf Luzern und den Barrage-Platz: verlorene Leistungsträger als einziger Grund für die sportliche Misere? «Es hat mich geärgert, dass wir nicht weiterführen konnten, was wir während sechs Monaten aufgebaut hatten», so Contini. Doch man müsse es akzeptieren, nicht lamentieren. Und: «Es ist auch eine Chance für andere.»

So schön, so gut. «Andere» heisst aber auch weniger Routine – und mehr Fehler. Contini: «Die Erfahrung ist mittlerweile auf einen bis maximal zwei Spieler verteilt.» Unsicherheiten und falsche Entscheide seien nun mal mit der Erfahrung gekoppelt. Der katastrophale Rückpass von Kawabe im Derby oder der Aussetzer von Bolla gegen Basel sind beste Beispiele dafür. «Da haben wir uns selbst geschadet», so der ehemalige NLA-Knipser Contini.

Integration braucht Zeit

Der GC-Trainer nennt andere Gründe für den tabellarischen Absturz von GC: «St. Gallen oder auch Sion haben sich stabilisiert, während wir Turbulenzen hereingebracht haben.» Und neben den Abgängen wurde Contini und seinem Trainerstab eine ganze Reihe neuer Spieler aus dem China-Konstrukt um Premier-League-Club Wolverhampton zugespielt. «Die einzige Stabilität ist Trainer und Staff», bestätigt der Winterthurer.

Fussballerisch bestünde absolut kein Zweifel an der Qualität. Aber: «Ich spreche kein Chinesisch, Japanisch oder Koreanisch.» Die soziale Integration der Spieler sei nicht nur deshalb aufwendig und brauche Zeit. Zeit, die GC eigentlich nicht hat. Ob die Spieler «GC-DNA» hätten, sei dabei völlig zweitrangig. Andere Clubs hätten schliesslich auch viele Leihspieler – und Erfolg.

Motiviert trotz weniger Fans

Diesen muss nun auch GC dringend einfahren. Nächste Gelegenheit: das Derby am 2. April gegen den FCZ. Dann wird es zumindest wieder etwas mehr GC-Fans im Stadion haben. Die Heimkurve der Hoppers war gegen Basel trotz Klassiker-Affiche ganz dünn besetzt. Für Contini nicht weiter schlimm: «Fans sind in solchen Momenten extrem wichtig, aber ich weiss aus meiner Zeit in Vaduz und Lausanne, mich trotz weniger Fans zu motivieren.»

Damals habe er auch gelernt, dass es am Ende zum Klassenerhalt reicht, wenn man die Ruhe bewahrt. Contini: «Das war, ist und bleibt das Ziel.» Nach dem FCZ geht es direkt gegen den Barrage-Konkurrenten Luzern. Bei den Spielen im April voraussichtlich auch zugegen: GC-Präsident Sky Sun. Mit ihm hat Contini momentan nur telefonisch Kontakt. Das eine oder andere Funkloch wohl inklusive.

1 / 8 Der Aufsteiger droht nun trotz einer soliden Vorrunde, doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. freshfocus Keine einfachen Zeiten, GC-Fan zu sein: Die Hoppers verloren gegen Basel zum fünften Mal in Folge. freshfocus Trainer Giorgio Contini analysiert im Gespräch mit 20 Minuten die Situation. freshfocus