Controller fällt ins WC – E-Sportler verliert darum «Super Smash Bros. Ultimate»-Turnier

So hat er seinen Controller aufs WC mitgenommen und irgendwie ist ihm dieser in die Schüssel gefallen.

Er kämpfte sich am Smash-Con-Fall-Fest in den USA ins Halbfinale.

«Super Smash Bros. Ultimate» ist das beliebteste E-Sport-Spiel auf der Nintendo Switch. Das Kampfspiel, das sein Debut im Jahr 1999 auf dem Nintendo 64 machte, hat viele Fans. Das Arbeitsgerät, wenn man so sagen möchte, ist der Controller, der mit aller Sorgfalt von den Spielern und Spielerinnen gepflegt wird. Denn jeder E-Sportler und jede E-Sportlerin gewöhnt sich an ihn.



Auch der erfolgreiche E-Sportler Kolawole «Kola» Aideyan hat sich an seinen Controller gewöhnt. An einem der grössten «Super Smash Bros. Ultimate»-Turniere schaffte es der US-Amerikaner ins Halbfinale, doch dann ging alles schief. «Kola» musste auf die Toilette und natürlich lässt er seinen Controller nicht einfach unbeaufsichtigt irgendwo liegen, darum nahm er ihn mit auf die Toilette. Doch irgendwie, war «Kola» mit seinen Gedanken nicht bei der Sache und der Controller fiel aus seiner Hand und flog direkt in die Schüssel.