Sneakers zum Anzug: So wird der Look perfekt

Die Kleiderregeln an Hochzeiten werden 2023 für Gäste lockerer. Nicht nur an Hochzeiten, sondern auch sonst werden veraltete Kleiderregeln überholt . Das bedeutet, dass auch Sportschuhe zum Anzug kein No-go mehr sind. Mit diesen Sneaker-Kombinationen machst du nichts falsch.

Zu bestimmten Anlässen ist das okay.

Zu bestimmten Anlässen ist das okay.

Klar, wieso nicht? Ja, das mache ich auch schon längst. Zu bestimmten Anlässen ist das okay. Ich bin mir unsicher, ob das geht. Nein, ich finde, das ist zu lax.

Findest du es okay, Sneakers zum Anzug zu kombinieren?

Schlicht und weiss

Wenn Brooklyn Beckham für die hochkarätige Met Gala einen entspannten Sneaker zum weissen Suit wählt, ist so ein Outfit auch für Normalsterbliche im Alltag okay. Ein Ton-in-Ton-Look aus Schuhen und Anzug in derselben Farbe ist schnell gestylt und sieht im Handumdrehen nach einem Outfit aus.