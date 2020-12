Coole Xmas-Frisur-Inspirationen aus Hollywood

Dieses Jahr haben wir uns von Filmen inspirieren lassen und liefern dir festliche Styling-Varianten wie bei The Great Gatsby & Co.

An Weihnachten darfs für Männer auch mal ein festlicherer Look sein. Wir empfehlen dir – dank Lockdown um etliches Filmwissen reicher – den Retro Slick, also einen Haarschnitt mit akkurat gezogenem Scheitel. So gesehen bei Leonardo DiCaprio in The Great Gatsby.

Und so gehts: Der letzte Schliff bei dieser Frise ist die Fingerwelle bei den längeren Haaren am Oberkopf, die du mit etwas Geduld und Styling-Gel wie von Björn Axén hinbekommst.

Der Retro-Slick geht auch in locker

Falls du dein weihnachtliches Hairstyling etwas lockerer magst, mach es wie Armie Hammer in Call Me By Your Name.