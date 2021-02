Eine Angestellte sagt der Zeitung, dass die Umsätze massiv eingebrochen sind. Eine Sprecherin bestätigt die Schliessung von zwei Filialen. Zum aktuellen Zeitpunkt betrifft dies das Warenhaus in Wil SG und den Coop-City in Volketswil ZH. Man versuche für die Angestellten eine Lösung zu finden. Die Coop-Sprecherin: «Aufgrund der Anzahl an betroffenen Mitarbeitenden ist dies leider nicht für alle möglich, sodass gewisse Mitarbeitende in Kurzarbeit gehen müssen.»