Chef-Wechsel : Coop ernennt Philipp Wyss zum neuen CEO

Der jetzige Coop-Chef Joos Sutter soll Präsident des Detailhändlers werden. Neuer CEO von Coop wird im Mai 2021 Philipp Wyss.

Bei Coop kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Der Verwaltungsrat des Detailhandelsriesen hat Philipp Wyss als Vorsitzenden der Geschäftsleitung nominiert. Auch auf dem Posten des Verwaltungsratspräsidenten kommt es zu einer Rochade. Der bisherige Coop-Chef Joos Sutter soll im Frühjahr Hansueli Loosli ablösen. Das teilt der Detailhändler am Freitagnachmittag in einer Mitteilung mit.