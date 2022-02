Blackface auf Packung – Coop erntet Shitstorm wegen fragwürdiger Fasnachtskostüme

Gegen das «Blackface» gibt es immer wieder Demonstrationen, so wie hier in den Niederlanden.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Detailhändler wegen Fasnachtskostümen in Kritik gerät.

Schon bald beginnt die Fasnachtszeit. Viele, die noch kein passendes Kostüm haben, suchen bei Detailhändlern nach passenden Verkleidungen. Doch nicht alle sind mit dem dort angebotenen Sortiment zufrieden. So teilte eine Userin ein Foto einer Perücke auf Twitter mit der Unterschrift, «was ist denn hier los, Coop?» Auf dem Produktfoto der dunklen Locken-Perücke «Piet» ist ein weisser Mann abgebildet, der sich das Gesicht dunkel angemalt hat. Die Darstellung des sogenannten «Blackface» wird als rassistisch und kontrovers angesehen.

«Coop, was stimmt nicht mit euch?», empört sich ein Twitter-User unter dem ursprünglichen Tweet. «Ich persönlich bin ja ein grosser Fan ihrer Asien-Sparte», schreibt ein anderer User sarkastisch und teilt dazu ein Foto eines stereotypen, klischeehaften «asiatischen» Kostüms, welches Coop ebenfalls im Sortiment hat.

«Indianer», Mexikaner und freizügige Kostüme