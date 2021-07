Basel - Coop eröffnet schickes Stadthotel, aber es gibt keine Superpunkte

Am Mittwoch öffnet mitten in der Basler Altstadt das Boutique-Hotel «Märthof» im ehemaligen Coop-Warenhaus am Marktplatz nach vierjähriger Umbauzeit seine Tore.

Am Mittwoch öffnet mitten in der Basler Altstadt das Boutique-Hotel «Märthof» im ehemaligen Coop-Warenhaus am Marktplatz nach vierjähriger Umbauzeit seine Tore. Der vom «Gatsby-Stil» inspirierte «Märthof» befindet sich in einem historischen Basler Gebäude aus dem Jahr 1894. Mit dem Vier-Stern-Hotel möchte die Coop-Gruppe besonders Städtebummler, aber auch die Baslerinnen und Basler anlocken.